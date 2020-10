"Mekkora egy sz.rkeverő, kétszínű vagy" – Gyűlöletcunami zúdult Dér Heniékre – Ezzel haragították magukra a rajongókat

Ezt nem teszik zsebre.

Péntek este volt a Nyerő Páros fináléja, amiből kiderült, hogy a Dér Heni-Bakos Gergő, illetve Rácz Jenő-Gyuricza Dóra páros közül ki nyerte a Nyerő Páros címet. A többi pár szavazása alapján pedig egyértelműen kiderült, hogy Rácz Jenőék voltak a befutók.

A műsorral kapcsolatban Dér Heni az Instagram-oldalán is megosztott egy fotót, amihez a következőt írta:

"Ugrás utáni eufóriában. Ma véget ér a játék, jó kis kaland volt, már várjuk azért hogy visszatérjünk a hétköznapi életbe és egy jót pihenjünk".

Dér Heniék a műsor alatt többször is kerültek kiesés szélére, illetve sok ellenszenvet szült a nézőkben és a játékostársaikban is a játékuk. Czutor Zoli még gennyesen fröcskölő, fekélyes sebnek is nevezte Henit. Az énekesnő legutóbbi fotója alatt pedig csak úgy ömlenek a kritikák a nézőktől, akik kőkeményen beleálltak a párba. Íme, néhány kritika a sok közül:

- Szerintem egy ország drukkol azért, hogy NE ti nyerjétek meg!!!!!!

- Szerintem a leggyengébb páros, majdnem minden feladatban utolsók,csak szerencse hogy eddig eljutottak.

- Ha valaki nem érdemelte meg hogy benne legyen a döntőbe, akkor azok ti vagytok.

- Én nagyot csalódtam benned. Intrikus vagy és mindig ahhoz közeledsz, ahova az érdeked diktálja.

- Gyér Heni. Ez a műsor rávilágított, mekkora egy sz.rkeverő, kétszínű vagy

- Szerintem sem érdemlik meg,hogy megnyerjék!!! Undorító a kétszínűsége a Heninek!!! Most egy ország ismerte meg az igazi arcát!

Forrás: Blikk

Kép: Instagram