Titkos esküvő az angol királyi családban! Elárulta a hercegnő, hogy elhallgatta, amikor férjhez ment

II Erzsébet ruháját viselte a ceremónián.

Legutóbb 2019. szeptember 26-án posztolt a Twiterre Beatrix hercegnő, méghozzá a párjával, Edoardo Mapellivel való eljegyzésüket. Azóta se híre se hamva nem volt egyetlen posztnak sem, most azonban megtört a szünet és kitett egy fotót az esküvőjéről.

Dsaládi körben, titokban házasodtak össze. A jeles napon azt a ruhát viselte, amit nagymamája, Erzsébet királynő is magára húzott. Ő is és férje, Fülöp herceg is jelen voltak unokájuk esküvőjén.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay