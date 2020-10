Megyeri Csilla 11 év után átvehette diplomáját, megköszönte a kormánynak

Rajta is segített a kormányrendelet.

Nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatta meg diplomáját Megyeri Csilla. De a néhány hónapja életbe lépett kormányrendelet ezt megoldotta, és kezébe vehette oklevelét a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

Tegnap átvettem a diplomámat (11év után) – tudom, picit szégyen is valahol, hogy nem voltam képes ennyi idő alatt az írásbeli nyelvvizsgámat megszerezni (a szóbeli elsőre sikerült anno), viszont annyiszor neki ugrottam a felkészülésnek: két sikertelen írásbeli után szorgalmasan jártam magántanárhoz, aztán félbehagytam..., majd újra neki kezdtem, aztán u.ezt kb. 3x megugrottam az évek alatt, majd halogattam..., tologattam. Nem használtam a nyelvet, és kezdhettem mindig, mindent “elölről”. Na ebben nem voltam igazán kitartó. A szüleim annyiszor cseszegettek miatta. Most a járvány helyzetnek és az magyar kormány rendeletének köszönhetően megkaptam én is