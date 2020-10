A Feleségek luxuskivitelben sztárja múlt héten ünnepelte a 30. születésnapját. A szülinapi bulit és az ajándékokat egy "Vagy Faszt" feliratú felsőben köszönte meg közösségi oldalán.

Mivel most jelent meg az első könyvem és ilyen kerek évszámhoz érkezett az életem, ezért úgy döntöttem, hogy nagy ünneplést tartok.

–nyilatkozta a Blikknek az üzletasszony.

Olyan volt, mint egy kis lagzi. Ilyen nagyszabású születésnapot még nem tartottam! Kibéreltem a Dunán egy hajót és meghívtam 200 legjobb barátomat és ismerősömet, akikkel együtt szerettem volna ünnepelni a születésnapomat. Óriási party volt, ott volt ByeAlex, Burai Krisztián, LL Junior lépett fel, volt fényshow és még rengeteg minden! A torta is gyönyörű volt, Lengyel Józsi cukrász készítette az egész édességes asztalt. Két DJ is volt: Kecsoh és DR BRS, aki LL Juniorral együtt volt a sztárfellépő, illetve ő volt a másik lemezlovas is. Fantasztikusan jót buliztunk!