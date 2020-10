Szerinte írásával a stylist egyenesen testszégyenítést követett el.

Lakatos Márk stílustanácsadó és blogger nemrég az Index egyik cikkében elemezte a politikus öltözködését. Lakatos azt írta Dúró ruhatáráról, hogy

ami jól látszik, hogy a parlamentbe való konzervatív dress code-ra fittyet hányó öltözködési jelrendszerrel operál. Közel érzi magához az erős mintákat, a 60-as évek pop-art-hangulatát, ami legalább karakterizálja, de ez mégsem a parlamenti folyosók viselete.

Hozzátette:

Olcsónak tűnik a ruhatára, hangulatában pedig a rendszerváltás körüli butikesztétikához érzem a legközelebb állónak.

Lakatos azt is írta, hogy

képviselőknél nem megszokott, hogy a testformájukat kitegyék az ablakba. Ahogy a feszülős csőruci 100% poliészterben rácuppan az oszlopalkatára, – amikor ugye a mell, derék, csípő között nem észlelhető radikális különbség – nem összeegyeztethető a képviselői léttel.

Dúró Dóra erre gyorsan reagált is, és azt írta,

Lakatos Márk egyáltalán nem lehet mérce.

"Lakatos Márk stílustanácsadó Dúró Dóra öltözködéséről" – ezzel a címmel közölte az Index ennek a homoszexualitásával... Közzétette: Dúró Dóra – 2020. október 24., szombat

Most Tibi atya is beszállt az üzengetésbe, és Dúró Dóra védelmébe kelve fejtette ki véleményét mindarról, amit Lakatos Márk az indexes interjúban mondott. Az atya szerint Lakatos Márk testszégyenítést követett el, amit tőle egyébként is visszásnak tart, miután korábban épp Lakatos volt, aki a bodyshaming ellen szólalt fel. Tibi atya többször is kiemeli, hogy a stylist oszloptestűnek nevezte a politikusnőt, akire – főleg négy gyermek után – ilyet mondani az atya szerint nagyon sértő. De amit a leginkább hiányol, hogy mindenki szemet huny az ilyen viselkedés felett. Tibi atya a nőjogi véleményformálók kiállását is hiányolja.

A homoszexuális influencer korábban a bodyshaming ellen indított kampányt saját félmeztelen fotóival, most Dúró Dórának mondja, hogy nem illik mutogatni az oszlopalkatát. Dicsértessék! Közzétette: Tibi atya – 2020. október 25., vasárnap

