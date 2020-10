Nagy hírt jelentettek be Dér Heniék

Heniék újra babát várnak.

Dér Heni megosztotta traumáját a Nyerő páros című műsorban, ahol elmesélte, hogy néhány hónappal ezelőtt elvetélt.

Heniéket nagyon megviselték a történtek, eleinte teljesen össze voltak törve.A műsor után pedig Gergő megkérte a kezét, amire Heni boldogan igent mondott. Most pedig elárulták a még ennél is nagyobb örömhírt:

újra babát várnak. Eleinte nem is mertek önfeledten örülni, hiszen rögtön eszükbe jutott a tragédiájuk, és arra sem gondoltak, hogy ilyen hamar jöhet újra a baba.

„Féltünk, hogy esetleg most is rossz helyen ágyazódott be. (…) A világ legjobb, legmegnyugtatóbb érzése járt át minket, amikor megláttuk a monitoron, hogy minden a helyén van”. Azt is elárulta, hogy az első pár hétben nagyon ideges, feszült volt.

„Nem érdekel, ha meghízom, a külsőmnél fontosabb nekem a bennem fejlődő baba. Majd ha megszületett, dolgozom azon, hogy visszanyerjem a régi formámat” – mondta a Story Magazinnak.

(facebook.com/storymagazin, blikk.hu)

Cikk és címlapkép: Instagram/heni_der_official