Teljesen pucéran, a fürdőkádból jelentkezett be Kelemen Anna – VIDEÓ

Szerintem ebből ismét karantén lesz heteken belül...ez a kis kattant home videó is akkor készült,látszólag nehezen viseltem a helyzetet! Jelenleg sokkal fontosabb,hogy a béremelés.hu oldalon aláírásotokkal segítsetek a szociális ágazatot,mert jelenleg 38 vagy 58 ezret kap az,aki otthon ápolja demens hozzátartozóját. Nálam nincs jobb vagy baloldal pusztán fontos kérdésnek tartom és szeretném ha szakemberek és hozzáértők vitatnák meg a kérdést!