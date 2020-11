Így készítheti fel bőrét szakszerűen a hideg időre

A hidegbe forduló időszakban a hámlasztó, bőr megújító kezelésekké az idő. Mindent, ami az elmúlt időszakban, például nyáron érte a bőrünket, azokat a behatásokat, különböző enzimekkel gyümölcs savakkal, vitaminokkal, természetes anyagokkal kell helyreállítani – olvasható a Csak a Nőknek magazinban.

- véli a Csak a Nőknek magazin szakértője.

Hajdúné Fekete Emilia bőrterapeuta azt mondja,

Nagyon fontos, hogy a professzionális kezelések után a bőr megkapja, a napi ápolást is otthon.

Az arc speciális, reggeli-esti lemosása elengedhetetlen a bőr megújításának folyamatában.

Olyan arc lemosót érdemes választani, amiben mikro-hámlasztó enzimek találhatóak. Ezek a lemosók mélyebbre hatnak, mint az általános arclemosók. A méreg anyagokat is kimossák, a bőrből. A krémek és szérumok bejutását, is segítik, hiszen megnyitják a bőr átjárhatóságát, ezzel utat engedve az arckrémünkben lévő anyagok felszívódásának is.