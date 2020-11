Jövő márciusban forgatják le a Jóbarátok új különálló epizódját.

- számolt be a The Hollywood Reporter című filmes portál a sorozat egyik sztárjának, Matthew Perrynek a csütörtöki Twitter-bejegyzésére hivatkozva.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!