Szenvedélybetegségéről vallott a népszerű színész.

D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában árulta el Nagy Zsolt hogy alkoholproblémával küzd, ám egy ideje igyekszik túllépni ezen – vette észre a Blikk.

A színész azt mondta, alkoholista, de egy hónapja tiszta.

Mindig visszaestem, nem volt elég erőm, de most minden összesűrűsödött és válaszút elé kerültem. El kellett jönnie ennek a pontnak. Ez tény. El kell menni segítséget kérni. Tapasztalatból mondom, mert én is inkább sajnálgattam magam, és megittam azokat a söröket, meg whiskey-ket, s amiket magamba lehetett tömni, magamba tömtem. Csak azért, hogy ne fájjon annyira, vagy, hogy abban a szerepben tetszelegjek, hogy ez nem is fog változni soha