George Clooney-nak Orbán Viktor jutott az eszébe a gyűlöletről

A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na jó, meg a brazil elnök.

Clooney az új filmjéről, a december végén a Netflix kínálatába kerülő Midnight Sky című filmről kezdett beszélni az interjú 30. percénél – írja a hvg.hu.

A gondolatmenet lényege az volt, hogy a 2049-ben játszódó film által festett állapotoknak megágyazhat az a környezet, ami most uralkodik a világban. A film még a koronavírus-járvány előtt készült, de Clooney szerint akkor is volt elég vacak dolog, amivel a világnak foglalkoznia kellett, például a mindent elárasztó düh és gyűlölet. És itt két példát hoz fel (a gyűlöletre?) a politikusok közül: Jair Bolsonaro brazil és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ezzel a magyar párhuzam véget is ér.

(hvg.hu)

Cikk- és címlapkép: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt