Clooney visszaszólt Orbánék propagandagépezetének

Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont.

Az utóbbi napokban George Clooney a magyarországi közbeszéd egyik legforróbb témájává vált, de nem az új filmje, a The Midnight Sky miatt irányult rá a figyelem, hanem mert egy arról szóló interjú végén Orbán Viktort hozta fel példaként a világban tapasztalható dühre és gyűlöletre – írja a telex.hu.

A színész ezután Magyarországon a kormányközeli média kereszttüzébe került, az Origótól a közmédiáig arról lehetett olvasni, hogy Clooney csak azért támadta a magyar miniszterelnököt, mert jóban van Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal, “nyilván őt is a befolyásuk alatt tartják Sorosék”.

Clooney most reagált a vádakra, illetve hosszabban is beszélt a magyarországi helyzetről. Egy olvasónk kereste fel a színész képviselőjét, Stan Rosenfieldet, majd továbbította a választ, amelynek a hitelességéről a közlése előtt a Telex is megbizonyosodott.

Clooney mondandójának a lényege, hogy a Soros befolyásáról szóló vád hazugság, Soros Györggyel egyszer találkozott egy menekültválságról szóló ENSZ-tanácskozáson az amerikai elnökkel együtt, a fiával pedig egy davosi eseményen futott össze.

“Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel. Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont.”

A közlemény teljes szövegét itt olvashatja el.

Cikk- és címlapkép: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt