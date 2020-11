Jennifer Lopez új dallal készül, amelynek kapcsán már megosztott egy összevágott videót a számhoz készült fotósorozatból.

JLo most megmutatta rajongóinak az In The Morning című dal hivatalos borítóját is, amelyen teljesen meztelenül pózol. A képet Mert Alas és Marcus Piggott készítette.

„Meglepetés! Itt az #InTheMorning hivatalos borítója! A dal pénteken jelenik meg” – írta JLo a bombaképhez.

