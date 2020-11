Őszintén vallott Presser Gábor – Az Omega elhunyt tagjairól is kendőzetlenül beszélt

Erről beszélt Presser.

A zenész, a most megjelenő Presser könyve című kötete kapcsán adott interjút a Vasárnapi Blikknek. Beszélt a kommunista rock and rollról, a rendszer pofonjairól és persze a játszótársakról is.

Kaptam többször is, például 1974-ben az LGT-turné vége felé Los Angelesben megkínáltak egy nagy filmzenei munkaszerződéssel, de nem írtam alá. Olyan nagyon nem is érdekelt, de a törvények szerint nem is tehettem volna, hiszen külföldi szerződést először itthon kellett a hivataloknak ellenőrizni, netán engedélyezni. Ne felejtsük el, az egy egészen másik korszak volt!

- mondta el.

A nemrég meghalt Benkő Lászlóról és Mihály Tamásról ezt mondta:

Állandóan csak a hiányukra gondolok. Most nem tudok mással foglalkozni. Tudom, holnap is nap lesz, és van dolgom, de mégiscsak a Misi jár a fejemben és Laci, ez nagyon nehéz. Ezt nem lehet megtanulni, pedig ez sajnos a mi életünkben egyre sűrűbben történik majd meg.

