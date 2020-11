A Dancing With The Stars háttérbeszélgetésén Stohl Luca apjával, Stohl Andrással is készített egy interjút, akit nemes egyszerűséggel királyok királyaként konferált be – írta meg a Velvet.

Stohl Buci lánya kérdéseire válaszolva elárulta, mit csinál a reklám szünetei alatt, majd arról is beszélt, hogy a szombati műsor próbáit már délelőtt 10-11 órakor megkezdik.

Amikor Luca arra volt kíváncsi, apjának van-e valamilyen rituáléja a műsor előtt, Stohl azt válaszolta, hogy van.

Vannak rigolyáim, rázom a lábamat, rángatom a fejemet, de ennél a műsornál azt szoktam csinálni, hogy mindig lefürdök az adás előtt.

Itt Stohl Luca viccelődve közbevágott:

Hetente egyszer, ilyenkor.

Az apja erre nevetve azt válaszolta, hogy

nem, heti kétszer fürdik.

Forrás: Velvet