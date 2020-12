Szereti a káracsonyi filmeket? Ezeket hozza ki a Netflix és HBO GO az ünnepekre

Sokan már most karácsonyi filmekkel és sorozatokkal hangolódnak az ünnepekre, idén pedig különösen vágynak a nézők az új sztorikra. A Pénzcentrum összeállította, milyen karácsonyi filmek és sorozatok elérhetők a két legnagyobb magyar streaming platformon.

Fotó: Unsplash

Karácsonyi filmek és sorozatok a Netflixen

A Netflix idén is készül sajátgyártású tartalmakkal a karácsonyi időszakra, melyek közül a legtöbb már elérhető. Az egyik az Alkalmi randevú című romkom, ami a klasszikus sémát követi. Két szingli egyességet köt, hogy ne kelljen egyedül megjelenniük a karácsonyi látogatásokon, hogy egy párnak adják ki magukat... aztán ott lesz a Karácsonyi hadgyakorlat, szintén egy romantikus vígjáték. A Jangle család karácsonya egy ünnepi hangulatú fantasy musical, a kicsik valószínűleg szeretni fogják. Folytatást kapott a Karácsonyi cserebere, melyben a fiktív hercegnőnek és hasonmásának új kihívásokkal kell szembenézniük ünnepekkor. Aztán már szintén elérhető a Dolly Parton: Karácsony a kisváros terén című családi musical is.

Ugyancsak folytatták idén a Karácsonyi krónikákat, melynek első részéből megismert kislány mostanra kamasz lett, viszont a Mikulásnak (Kurt Russel) ismét szüksége van a segítségére. Decemberben érkezik az Újra karácsony című (brazil) vígjáték is, ami gyakorlatilag az Idétlen időkig karácsonyi verziója: egy férfi, aki nem igazán repes az ünnepekért időhurokba kerül. A Karácsony kereszttűzben című (német) krimivígjáték szintén december elejétől lesz elérhető, akik jobb szeretik a Die Hard típusú karácsonyi filmeket, mint mondjuk az Igazából szerelmet, azoknak lehet jó választás.

A sorozatok közül ünnepi témájú az ifjúsági regény adaptáció, a Dash és Lily, ami New Yorkban játszódik karácsonykor. A Karácsony a családdal (német) minisorozat egyszerű alapszituációra épít: főszereplőnk hazautazik a családjához karácsonyra, ahol kiderül, hogy a testvére az exével randizgat. Az Új barát karácsonyra december második felében érkező új évadában pedig a 30-as szingli Johanne ünnepi kalandjai folytatódnak. követhetjük tovább az ünnepek alatt.

A korábbi évek filmjei közül pedig rengeteg klasszikus is elérhető a Netflixen, illetve ami az elmúlt évekből kimaradhatott, de érdemes pótolni. Ilyen például a Klaus című animációs film, amit nem csak a kicsik, a felnőttek is szeretni fognak. Elérhető a szintén animációs A Grincs (2018) – a történetet senkinek sem kell bemutatni. Ugyanitt a 2000-ben készült, magyarul ugyancsak A Grincs címen futó film is megtekinthető Jim Carrey-vel a főszerepben.

A hercegnős romkomok kedvelőinek érdemes lehet belenézni az Egy herceg karácsonyra (2017) című filmbe, ha eddig kimaradt volna, melynek azóta két folytatása is megjelent, az egyik a Királyi esküvő, a másik A királyi bébi alcímet viseli. Akik pedig inkább ellensúlyoznánk az ünnepi hangulatot egy kis fekete humorral, azok megnézhetik (újra) a Black Mirror White Christmas (2014) című epizódját.

Karácsonyi filmek és sorozatok az HBO GO-n

Természetesen az HBO GO-n is lesznek karácsonyi tematikájú filmek: már elérhető az Értelem, érzelem és hóemberek (2019), Jane Austen klasszikusának ünnepi adaptációja, melyben a Dashwood testvérek – Ella és Marianne – imádják a karácsonyt, nagy rajongói a legszebb ünnepnek. Egy jól menő partiüzletet vezetnek, a bonyodalmak ott kezdődnek, mikor az egyik ügyféltől, Edward Ferristől olyan feladatot kapnak, amibe majdnem beletörik a bicskájuk, de a karácsony szeretete átsegíti őket az összes nehézségen...

Szintén már most nézhető egy másik karácsonyi romkom, a Visszatérés Christmas Creekbe (2018), amely Amelia, a karriercentrikus, chicagói alkalmazás-fejlesztő történetét meséli el, aki húsz évvel azután, hogy az apja és a nagybátyja nem áll szóba egymással, visszatér a szülővárosába, Christmas Creekbe, hogy újra felfedezze a karácsony értelmét. Itt találkozik a gyermekkori barátjával, Mike-kal, és az elidegenedett nagybátyjával, Harryvel, akinek az Amelia apjával való ellentéte megosztotta a családot az ünnepi időszakban. Ahogy részt vesz az ünnepségeken, és kezd beleesni Mike-ba, Amelia újra fölfedezi a karácsony örömét.

Romantikából nem lesz idén sem hiány, ugyanis a Múltidéző karácsony (2018) című filmben is a gyengéd érzelmeké, és persze a karácsonyé a főszerep: a történet szerint miután Maddie megkapta álmai állását, hazaindul, hogy otthon töltse a karácsonyi ünnepeket. Újra találkozik egykori középiskolás szerelmével, Carterrel, de a feszültség nem múlt el nyomtalanul közöttük, viszont az egykori szerelmesek arra kényszerülnek, hogy közösen dolgozzanak a középiskolai karácsonyi tánc összeállításán, és egyik esemény követi a másikat...

Aki jobban vágyik a drámára, mint a romantikára, annak most lehetősége lesz megnézni a Karácsonyi ének (2019) legújabb feldolgozását. A minisorozat a György-korabeli Angliában játszódik, és egy halálesettel indul: a vállalkozó Ebenezer Scrooge üzleti partnere, Jacob Marley jobblétre szenderül. Esélyt kap a megtisztulásra, és a purgatóriumba kerül, viszont a megváltást csak azzal a feltétellel kaphatja meg, ha Scrooge-t is rábeszéli, hogy bánja meg a bűneit. A feladat nem egyszerű...

A gyerekek legnagyobb örömére felkerül az HBO GO-ra az Olaf karácsonyi kalandja (2017), a Jégvarázs-franchise ünnepi kisfilmje, melyben Anna és Elza rájönnek, hogy nem tudják, hogyan kell megünnepelni a karácsonyt. Ezen felbuzdulva Olaf, a szószátyár hóember elkezd a hagyományok után kutatni, hogy a testvérpár számára is emlékezetes lehessen az ünnep.

A Karácsony 9-től 5-ig (2019) című romantikus filmben Jennifer Clarke, a kemény bűnügyi riporter élete megbízását kapja, amikor azzal a feladattal bízzák meg, derítse ki a karácsony valódi értelmét. Jennifer sajátos módon lát munkához, álruhát ölt, és egyszerű eladóként vállal munkát 9-től 5-ig. A Karácsonyra összezárva úgyszintén romantikus vígjátékban pedig a téli vihar eléri Clevelandet, és földre kényszeríti a légijáratokat, a hotelek megtelnek az ottmaradt utazókkal. Nina, a pilóta vonakodva beleegyezik, hogy az arrogáns, de elbűvölő pilótatársát, Bradyt elvigye a szülei közeli házába. Ám kiderül, hogy a családja egy favágó partit rendez, melyen Nina volt barátja is jelen lesz. Szerencsére Brady kisegíti, és úgy tesz, mintha a barátja lenne...

James Bond-filmek

Bár nem karácsonyi témájúak, de remek lehetőséget adnak egy tematikus maratonra az ünnepek alatt a december 1-étől megtekinthető James Bond-filmek. December 7-től pedig a Cinemax csatornán kronológiai sorrendben minden hétköznap bemutatásra kerül egy-egy film. A filmek időrendben:

- Dr. No (1962)

- Oroszországból szeretettel (1963)

- Goldfinger (1964)

- Tűzgolyó (1965)

- Casino Royale (1967)

- Csak kétszer élsz (1967)

- Őfelsége titkosszolgálatában (1969)

- Gyémántok az örökkévalóságnak (1971)

- Élni és halni hagyni (1973)

- Az aranypisztolyos férfi (1974)

- A kém, aki szeretett engem (1977)

- Moonraker – Holdkelte (1979)

- Szigorúan bizalmas (1981)

- Polipka (1983)

- Soha ne mondd, hogy soha (1983)

- Halálvágta (1985)

- Halálos rémületben (1987)

- A magányos ügynök (1989)

- Aranyszem (1995)

- A holnap markában (1997)

- A világ nem elég (1999)

- Halj meg máskor (2002)

- Casino Royale (2006)

- A Quantum csendje (2008)

- Skyfall (2012)

- Spectre – A fantom visszatér (2015)

Természetesen decemberben is lesznek exkluzív premierek: azoknak, akik új (karácsonymentes) filmekre vágynának, is lesz miből választaniuk. Jön a Szabad szavak című dramedy Meryl Streeppel (dec. 10.), a Charm City királyai című motoros bandáról szóló dráma (dec. 12.), az Iván, az egyetlen című animációs kalandfilm (dec. 13.). December 20-tól megtekinthető a Lejtmenet című film (a Lavina svéd-francia vígjátékdráma amerikai verziója) melyben egy sívakáció kihozza a családfő igazi arcát. Decemberben kerül a kínálatba a Mogyoróvaj Sólyom, a magyar készítésű Apró mesék, a Végtelen szerelem, a Moszad, és a Mária román királyné is, illetve még jópár újdonság.

A klasszikusok közül jön a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt, A nagy Gatsby, Egy csodálatos elme, Az időjós, Alfie, Valkűr és a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye. Debütál továbbá december 4-én az Eufória című sorozat karácsonyi különkiadása: mivel az Emmy-díjas széria második évadjának munkálatai a koronavírus-járvány miatt 2021 elejére tolódtak, az HBO két különleges epizód segítségével hidalja át a két évad közötti szakadékot. A történet szerint miután Jules (Hunter Schafer) otthagyta Rue-t (Zendaya) a vasútállomáson, a lány újra a droghoz nyúl: az első rész azt mutatja be, hogyan ünnepli Rue a karácsonyt.

Természetesen a kedvenc sorozataink karácsonyi epizódjainak újranézése sem egy rossz program az ünnepek alkalmával, amikor két tennivaló között épp csak egy 20 perces Agymenők részre van idő. Karácsonykor úgyis sokan szeretnek nosztalgiázni, nem hiába volt olyan népszerű tavaly a Harry Potter-filmszéria is. Akárhogy is, a lehetőségek végtelen tárházából bizonyára kevesen lesznek, akik nem találnak néznivalót idén az ünnepek alatt.

Pénzcentrum