Korábban a Doctor Who-ban is játszott.

Egyre többet tudunk a Trónok harca sárkányos előzménysorozatáról, az HBO ugyanis három újabb főszereplőt is bejelentett nemrég. A House of the Dragon a kegyetlen Targaryen család fénykoráról szól, 2022-ben érkezik a képernyőkre, az egyik legizgalmasabb karaktert pedig a Netflixen látható A korona korábbi sztárja, Matt Smith játssza.

Forrás: Blikk

Kép: HBO