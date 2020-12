Így készítsen tökéletes Capuccinot vagy Café Lattét otthon!

Egy tökéletes reggel egy finom, frissen sült péksütivel kezdődik, amely mellett ott gőzölög egy csésze krémes és ellenállhatatlan Cappuccino vagy Café Latte.

Bár jelenleg nincs lehetőség mindezt egy hangulatos kávézóban élvezni, de sebaj! Mi megtudtuk, mi a titka a tökéletes Cappuccinonak és Latténak, a BestMixer barista tanfolyamának oktatóitól.

Cikkünk elolvasása után bárki elkészítheti kedvenc italát saját magának, vagy a szeretteinek. De bátran ajánljuk, hogy akár csak kedvtelésből is látogasson el a BestMixer oktatásaira, mert profi és segítőkész szakmabeliektől lesheti el a szakma fortélyait.

Milyen összetevőkre lesz szükség?

Nem nehéz kitalálni: az első fontos összetevő a jó minőségű kávé. Ha a kávéházihoz hasonló ízélményt szeretnénk, érdemes arabica fajtájú kávét választani, ennek sokkal összetettem, kellemesebb íze van. Ha igazán jó kávét szeretnénk főzni, akkor mindenképpen frissen őrölt kávéból készítsük az eszpresszót, örlés után ugyanis hamarosan elkezdenek távozni a finom aromák.

Az sem mindegy, milyen tejet használjunk: a közhiedelemmel ellentétben nem a magas zsírtartalom, hanem a magas fehérjetartalom a lényeg. Ebből keletkezik majd az isteni sűrű habos tej. Ínyencek pedig szerezzenek be szirupot is, ami majd megkoronázza az elkészített kávécsodát.

A hozzávalók elkészítése

A tejhab elkészítéséhez érdemes fémből készített kancsót választani. A fém kancsó ugyanis jobban vezeti a hőt és így tenyerünkkel érezhetjük majd, mennyire melegszik fel a tej. Lelkesebbeknek érdemes beszerezni egy hőmérőt is!

Lássuk, hogy készül a tejhab:

A kancsót töltsük maximum ⅔-ig!

A gőzkart helyezzük a tej felszíne alá, körülbelül 10-30°-os szögben! Addig gőzöljünk, amíg a tej hőmérséklete 38 C°-os lesz, tehát testhőmérsékletnél éppen melegebb.

Engedjük a gőzkart mélyebbre, és melegítsük a tejet maximum 65-70 C°-os hőmérsékletűre! Ennél azonban ne melegítsük fel jobban, mert akkor eléghet a tejben található cukor, és nem lesz elég édes.

Ütögessük le a kancsót, hogy a felesleges buborékok távozzanak!

Extra barista tipp: mielőtt elkezdenénk lefőzni a kávét, meleg vízzel melegítsük fel a kávéscsészéket!

Így készül a Cappuccino

A Cappuccino készítésének első lépése, hogy töltsük a csészét nagyjából ¾-ig a gőzölt tejjel. Ezután nagyon óvatosan ráönthetjük az egy adagnyi eszpresszót. Végül pedig jöhet a tejhab: ezt finoman kanalazzuk az ital tetejére, míg a csésze megtelik. A folyamat akkor sikeres, ha az eszpresszó külön réteget alkot a tejhab és a gőzölt tej között.

A Café Latte elkészítése

A Latte elkészítéséhez dupla adag eszpresszóra és körülbelül 1,5 dl (5 uncia) tejre lesz szükség. Itt már a kávé elkészítése előtt öntsük át a tejhabot egy magas falú csészébe, hogy külön váljon a tejkrém és a tejhab. Főzzük le a kávét, majd középre töltve óvatosan elkezdjük tölteni, hogy középen egy réteget alkosson!

Ne feledkezzünk meg a díszítésről!

Az igazi kávé-élményhez hozzátartozik a díszítés is. Az elkészült italt díszíthetjük csokoládéforgáccsal, fahéjjal, vagy akár aprított mogyoróval. Az extra ízesítésről pedig finom szirup gondoskodjon!

Ha valaki szeretne ennél is profibban kávét készíteni, akkor megteheti a Best Mixer barista tanfolyamain Budapesten vagy valamelyik vidéki városban. A tanfolyamokon a gyakorlott és tapasztalt oktatók mellett a jó hangulat is garantált!

Jó kávékészítést kívánunk!

Fotó: freepik