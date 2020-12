Az amerikai komikus gondoskodik arról, hogy senki ne felejtse el azt a 25 fős brüsszeli szexpartit, ahonnan Szájer József az ereszcsatornán kapaszkodva próbált meg távozni.

Ahogy azt a 444 észrevette, az ismert amerikai late-night show-arc, Conan O’Brien a Twitteren emlékezett meg Szájer Józsefről, illetve arról a 25 fős orgiáról, amelyen nemrég részt vett a fideszes politikus.

Ahogy Twitter-oldalán fogalmazott O’Brien:

Is anyone else still thinking of that 25 person orgy in Brussels? Oh good, me neither.