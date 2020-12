Csak akkor lehet valóban szórakoztató a netes fogadás, ha felelősségteljesen játszunk. Nézzük, mit tehetünk az ügy érdekében.

Világszerte egyre népszerűbb az élő sportfogadás, hiszen kényelmes és izgalmas fogadási élményt nyújt. A Statista jelentése szerint az ipar 2023-ig 92,9 milliárd amerikai dollárt fog elérni. A világjárvány is az iparág malmára hajtja a vizet, mivel még csak a lábunkat se kell kitennie otthonról a fogadáshoz. Azonban az online fogadók számának növekedése azt is jelenti, hogy egyre többen alakítanak ki rossz szerencsejáték-szokásokat, legfőképp az újoncok. Adunk most néhány hasznos tippet a besoccer.com cikke alapján, hogy miként lehet felelősségteljesen játszani.

Szórakozásból fogadjunk

A fogadást érdemes szórakozási és nem pedig pénzkereseti lehetőségnek tekinteni. Már csak azért is, mert nagyobb az esélye annak, hogy veszítünk, minthogy nyerünk. Ezzel a ténnyel tisztában is vannak a profik és akik régóta fogadnak, az újoncoknak is érdemes észben tartani. Ha azért fogadunk, hogy pénzt keressünk, könnyen belekerülünk a végtelen körforgásba: egyre több veszítünk, ahogy egyre többet akarunk nyerni, ez pedig soha nem vezet jóra. Inkább csak szórakozzunk és érezzük jól magunkat! Arról pedig, hogy a karantén alatt mennyire felfutott a szerencsejáték korábbi cikkünkből lehet többet megtudni.

A limit arra van, hogy betartsuk

Talán közhelyesen hangzik, de semmi sem hatékonyabb az önkontrollnál, ha fogadásról van szó, legyen az online vagy offline. Határozzuk meg, hogy mennyi pénzt és időt szánunk rá, még mielőtt megjátszanánk egy meccset. Ha nincs rá keret, hogy feltegyük a kívánt összeget, engedjük el. Addig nyújtózzunk, amíg a takarónk ér. Így nem verjük magunkat adósságba.

A hitelkártya maradjon a pénztárcában

Ne használjunk hitelkártyát a kaszinózáshoz. Ezt a praktikus tanácsot egészen egyszerű betartani. A hitelkártyákon általában magasabb a limit, könnyedén újabb fogadást köthetünk, hogy visszaszerezzük, amit elvesztettünk. Így megeshet, hogy feléljük a hitelkeretünket és csak növeljük az adósságunkat. Sajnos olyannyira gyakori jelenségről beszélünk, hogy az Egyesült Királyságban be is tiltották a hitelkártya használatot a fogadóoldalakon, és szerencsére hazánkban is így mennek a dolgok.

Ha stresszesek vagy depressziósak vagyunk, tartózkodjunk a szerencsejátéktól

A szórakozás alapvetően jó módszer a stressz vagy a magány enyhítésére, ilyenkor azonban érdemes inkább távol maradni az online kaszinóktól. Bár a netes fogadás gyors menekülő utat, azonnali izgalmat nyújthat, könnyen megeshet, hogy többet költünk, mint amennyit szerettünk volna. Ha rossz kedvünk van, inkább próbáljunk ki valamilyen aktívabb időtöltést.

Döntsünk a felelősségteljes fogadás mellett

Az internet és az okostelefonok világában az online fogadás könnyebben elérhető, mint valaha. És bár nagyot lehet szakítani, csak akkor élvezhetjük igazán a szerencsejátékot, ha nem engedünk a rossz szokásoknak. Fontos, hogy felismerjük magunkon az intő jeleket. A fenti tippek megfogadása pedig védelmet nyújt a szerencsejáték negatív hatásai ellen.