Karácsonyfadíszítéssel és ajándékozással telt a szenteste a Való Villában – videók

A bentlakóknak nagyon hiányoztak a szeretteik.

A Blikk cikke szerint a Való Világ játékosai is ünnepi hangulatban töltötték az elmúlt napokat, a játékosok nemcsak karácsonyi pulcsikat, de egy karácsonyfát is kaptak. Ezt a férfi játékosok állították fel, amit ugyan nem volt könnyű befaragni a talpba, de de végül sikerült a fát felállítani, mégha egy kicsit ferde is lett.

Fotó: Facebook/Való Világ

A faállítás után jött az ajándékozás, sokan közös képeket és a közös emlékekről készült fotókat adták egymásnak, de VV Moh egy különleges, saját kezűleg készített szívecskét ajándékozott VV Mercinek.

A bentlakók közül sokan hiányolták a szeretteiket, de lehetőséget kaptak arra, hogy üzenjenek a villa falain kívülre és mgköszönjék az ajándékokat a rokonaiknak, szeretteiknek.