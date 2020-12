Borhűtő: ami egy valódi borkedvelő háztartásából nem hiányozhat

Te is szívesen lazítasz esténként egy pohár bor mellett? Nem vagy vele egyedül, nagyon sokan szeretik ilyen módon levezetni a feszültséget. Ha pedig emellett még ínyenc is vagy, aki kifejezetten szereti a finom, különlegesebb borokat, vagy mindig olyat választasz, ami éppen illik a vacsorához, nagyobb tárolóhelyre is szükséged lehet a borok számára.

Na persze nem kell rögtön egy egész borospincében gondolkodni (lakásban nehéz is lenne), de a hűtőajtó rekesze egy bizonyos szinten már kevés lehet. A borhűtő kiváló megoldás lehet számodra, ugyanis nem foglal sok helyet, mégis viszonylag sok palackot elnyel, amiket praktikusan tárol, hogy könnyen hozzájuk férj.

Mire is jó a borhűtő?

Nevéből adódóan nyilván arra, hogy bort tárolj benne. Na de miért pont ebben? Miért nem jó egy akármilyen, kisméretű hűtő erre a célra?

A borhűtő nem csak egy hűtő. A funkciója tehát nem merül ki annyiban, hogy hidegen tartja a borokat, hanem igyekszik minden téren utánozni azt a környezetet, amit a borospincék teremtenek: a hőmérsékletet, a megfelelő páratartalmat, a napfénytől való védelmet, szagmentes tárolást. Olyan, mintha lenne egy mini borospincéd a lakáson belül, ami ideális környezetet biztosít a boroknak, ahol nyugodtan érhetnek.

Nem mellesleg sokkal esztétikusabb látvány, mintha csak oda lennének állítva a konyhaszekrény aljába, vagy a hűtő ajtajára. A borhűtők általában elegáns kivitelezésűek, így bármilyen lakásban megállják a helyüket.

Hogyan válassz borhűtőt?

Ha megszületett a gondolat, hogy neked is szükséged van egy ilyenre otthon, már csak ki kell választanod a megfelelőt. Ez azonban nem is annyira kis feladat, ugyanis rengeteg különböző fajta van, laikusként pedig nem biztos, hogy könnyű eldönteni, melyik lesz ideális számunkra.

Ebben szeretnénk egy kis segítséget nyújtani azzal, hogy összeszedtük, mire érdemes figyelni, amikor borhűtőt vásárolsz:

A méret. Nos, igen, az első és legfontosabb, hogy meghatározd, mennyi helyed van a borhűtő számára, mert elég kellemetlen, ha megveszed, aztán utólag derül ki, hogy nem fér el. Az „azt hittem” ilyenkor nem vigasz, ezért ne saccolj, pontos méretekkel állj neki a keresgélésnek!

Kapacitás. A tárolókapacitás tekintetében nagyon eltérőek lehetnek a borhűtők. Van, amibe csak néhány palack fér, mások egészen sokat tudnak egyszerre tárolni. Csak Te tudhatod pontosan, hogy egyszerre hány üveg borod szokott lenni otthon. Érdemes ehhez igazítani a borhűtő kapacitását, hogy az otthon tárolt mennyiségnek ne csak egy része férjen bele.

A forma. Ha elkezded nézegetni a borhűtőket, láthatod, hogy különböző kialakításúak: magas és keskeny, alacsonyabb, de szélesebb stb. A rendelkezésre álló helyet, valamint esztétikai szempontokat egyaránt figyelembe véve döntsd el, melyik ideális számodra.

A márka. Nem kell feltétlenül a legdrágább borhűtőt megvenni, de azért nem mindegy, milyen márkájút választasz. A legnagyobb nevek népszerűsége nem véletlen: ők már bizonyítottak, tudhatjuk, hogy megbízható termékeket kínálnak. Célszerű ezek között körülnézni.

Ár-érték arány. Természetesen az ár-érték arány nagyon fontos. Nem a legolcsóbb hűtőt tanácsos megvenni, hanem azt, ami adott áron a legtöbbet tudja, és megbízható is.

Megfelelő utánajárással szuper borhűtőt vásárolhatsz, így a lakásban is biztosíthatod boraidnak az ideális körülményeket!