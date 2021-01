Mégis életben van a Bond-lány

Kórházban kezelik Tanya Roberts amerikai színésznőt, a Halálvágta című James Bond-film sztárját, korábban tévedésből jelentette be a színésznő halálát barátja és képviselője, Mike Pingel.

Pingel hétfő reggel arról tájékoztatta az amerikai médiát, hogy Roberts karácsonykor lett rosszul kutyasétáltatás közben, és A Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházba szállították, ott hunyt el vasárnap.

Hétfő délután az AP amerikai hírügynökséggel közölte, hogy

a 65 éves színésznő életben van, de nagyon rossz állapotban van kórházban, miután elesett otthonában.

Azzal magyarázta a félretájékoztatást, hogy Roberts férje, Lance O'Brien elmondta neki, kezében tartotta feleségét, és

úgy tűnt neki, hogy eltávozott.

O'Briennek, aki a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt nem látogathatta a kórházban feleségét, vasárnap engedélyezték, hogy elbúcsúzzon tőle – tette hozzá Pingel, aki közölte azt is, hogy Roberst nem fertőződött meg a koronavírussal.

A Victoria Leigh Blum néven született Roberts modellként kezdte pályafutását, és több off-Broadway előadásban is szerepelt. Filmes karrierje a The Last Victim című produkcióval indult 1976-ban. A későbbiekben olyan kultfilmekben tűnt fel, mint A vadak ura (1982), a Sheena, a dzsungel királynője (1984), a Telitalálat (1987) és az Éjszakai szemek (1990).

Az Azok a 70-es évek show-ban 1998 és 2004 között alakította Donna Pinciottit. Utolsó tévés szerepét a Barbershop című sorozatban játszotta 2005-ben.

Cikk- és címlapkép: AFP

MTI