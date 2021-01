Verebes István volt a vendége a PartizánPOP műsornak, ahol Gulyás Mártonnal beszélgetett – írta a meg a Telex.

A műsorban többek között az is szóba került, hogy miért nem vett részt a Heti Hetes 2020-as különkiadásában, amelyben a show legismertebb arcai vettek részt Élete tévedésének és kurvaságnak titulálta, hogy annak idején elment az RTL közel 20 évig futó műsorába szerepelni.

Elment a dolog annyira baloldalra, hogy én azt már nem akartam vállalni.

- magyarázza Verebes a műsorból való távozását.

Arról is beszélt a műsorban, hogy

1998-ban a Tocsik-ügy hatására a Fideszre szavazott.

Azt is hozzátette, hogy azért is volt nézeteltérése a szereplőkkel, mert szerinte elfogultak voltak a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormánnyal szemben, mert „egyik a lapját akarta menedzselni, a másik Kossuth-díjat akart. Azt is mondta, hogy az ő életében a Heti Hetes egy tévedés volt.

Mindent a pénzért csináltam. Én egy lusta ember vagyok

- mondta.

Verebes utólag elismerte, hogy nem volt jó döntés, hogy a Heti Hetesben nyíltan viccelődtek Bajor alkoholizmusával, illetve azt is elismerte, hogy voltak szexista megnyilvánulások a műsorban.

(Telex)