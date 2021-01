Liptai Claudia elárulta, hogyan sikerült talpra állnia a kilátástalanság után

A Blikknek árulta el a műsorvezető, hogy voltak nehéz időszakai az életben, de a csalódásokból sokat tanult.

A színésznő sok mindent megtapasztalt már a nehéz gyermekkortól kezdve a viharos kapcsolatokon túl a szerelmek fájdalmas elvesztéséig. A lap szerint Liptai az átélt tragédiák után sem tört meg, mindig erős maradt, és szerinte a saját élettörténete másoknak is segítséget nyújthat, inspirálhat, hogy sohasem szabad feladni.

A vágyam, hogy életviteli tanácsokat adjak, például tiniknek. Elmesélném, velem mi és hogyan történt, és hogy én is mindig felálltam a nehézségek után, ami bizonyítja: a kilátástalanságból is van kiút. Ha nekem sikerült talpra állni, másnak is sikerül, és ez sokaknak adhat erőt. Annak idején a főiskolán már voltam ilyen beszélgetésen, szerintem ez az, ami kamasz- vagy fiatal felnőttkorban igazi segítség tud lenni