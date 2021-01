Pápai Joci már hét éve pánikbetegséggel küzd! Adás közben tört rá a roham

Az Eurovízió korábbi magyar indulója ritka betegségeiről beszélt a Borsnak.

Fotó: MTI

Az énekes a lapnak adott őszinte interjút, amelyben arról is beszélt, hogy pánikroham tört rá a Nicsak, ki vagyok? c. műsor adása közben.

- mondta Pápai Joci a Borsnak. Az énekes azt is elárulta, hogy először egy autópályán lett rosszul.

- tette hozzá az énekes, aki azt is elmondta, hogyan vészelte át a 2020-as évet, a kornavírust, és a karantént.

Egész évben nem álltam le, s most is születtek új dalok. Kiváltképp egy, amihez nemsokára videóklip is forog, és azt gondolom, nagyon ütős lesz. Nem akarom, és nem is lehet hasonlítgatni az Origóhoz, az Értünk volt más lesz, de érzem, hogy erős.