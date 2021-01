Meghalt az egyik legismertebb James Bond-film rendezője

Michael Apted 79 éves volt.

Elhunyt Michael Apted, brit filmrendező, aki többek között A világ nem elég című James Bond-filmet is rendezte 21 évvel ezelőtt – írta meg a CBC. A hírt a rendező hírügynöksége pénteken erősítette meg a Hollywood Reporter magazinnak.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A brit filmes a manchesteri Granada Televízióban kezdte pályafutását gyakornokként. Az egyik első granadai projektje az 1964-es Up sorozat volt, amelyben hétévente brit fiatalok életét mutatta be. A sorozat utolsó része, az Up 63, 2019-ben jelent meg. A rendező a sorozattal számos díjat, többek között három BAFTA-díjat is nyert.

