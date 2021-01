17 év után.

A sorozat az And Just Like That… címet kapta, és az eredeti négy főszereplőből viszont csak hárman vállalták el benne a szereplést.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker és Kristin Davis.



Fotó: Ezra Miller/AFP

A negyedik főszereplő, Kim Cattrall már évekkel ezelőtt közölte, hogy nem hajlandó többet semmilyen folytatásban sem szerepelni.

(444, Guardian)