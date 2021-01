Omega sorsa sok másik zenekarhoz hasonlóan a koronavírus-járvány miatt megpecsételődött, a tragikus haláleset után most Kóbor János ismét a folytatásról beszélt.

Ez most nagyon nehéz, és ha van bármi „szerencse” is ebben a járvány sújtotta helyzetben, akkor az az, hogy nem rögtön, ma kell döntenünk, még van egy kis időnk átgondolni. Mi egyébként a Benkő Lacival sokat beszélgettünk arról, hogy ha bármi történne valamelyikünkkel, attól még szeretnénk, ha az Omega tovább élne, és a szavai ma is itt csengenek a fülemben