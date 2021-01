Öt hónap alatt tizenkét kiló felesleg szaladt fel Dér Henire. A várandós énekesnő mindent megtesz azért, hogy fitt kismama legyen, és a szülés után is szeretné mihamarabb visszanyerni tökéletes idomait írta meg a Bors.

Öt hónapos terhesen sem áll le az edzéssel Dér Heni. Az énekesnő szerint ami neki jó, az a babának is, ezért esze ágában sincs eltunyulni és a kanapén ülve csipszet falni.

Konzultáltam az orvosommal, aki azt mondta, hogy egészen nyugodtan sportolhatok várandósan is. Semmi baja nem lesz a babának egy kis mozgástól, sőt.Ami az anyukának jó, az a babának is, ezért terhesen is napi szinten edzek, mi több, az étkezésemre is odafigyelek