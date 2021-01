Dopeman évekkel ezelőtt még hungarocell Orbán-fejjel focizott, pár napja azonban már arról beszélt a Mandinernek, hogy ha a kormány bedurrantja a gazdaságot, rájuk fog szavazni, az ellenzék célja pedig kizárólag a zsákmányszerzés. Pityinger László a 2010-es évek elején erősen kritizálta a kormányt, azonban szerinte egyre több ráció van Orbán Viktor politikájában.

A közösségi oldalakon is komoly felzúdulást keltett Dopeman Mandinernek adott interjúja, amelyben a korábban kőkeményen Fidesz-ellenes rapper váratlanul elkezdte dicsérni Orbán politikáját. Amikor megkérdezték tőle, akkor most fideszes lett-e, azt válaszolta, őt csupán az érdekli, hogy "ki képes megteremteni azt a gazdasági és társadalmi környezetet, amelyben saját magam, illetve a családom, a szeretteim és a barátaim, valamint az egész ország számára lehetőség nyílik az élhetőbb életre".

Pityinger László az interjúban azt is elmondta, hogy szerinte mi az orbáni politika sikerének titka:

A miniszterelnök nagyon jól lát a pályán. Minden igényt felmér, tudja, kinek mi kell, és azt megadja neki. Nagyvonalakban. Ráadásul van egy olyan csibészes észjárása, amivel már európai szinten, a nagykutyák között is jól működik. Egy utolsó mohikán. Közben mindig kellő mértékben fiatalít a csapatán, nőket hoz be a kabinetbe, érzékeli a trendeket. Tehát még a gender szempontokra figyel, sőt, már klímastratégia is van. Például igazságügyi miniszternek tesz meg egy jól fogalmazó, éles eszű, domináns nőt. Ettől függetlenül Orbán Viktor még egy régisulis politikus, az elpuhultabb újabb generációból, egyes európai vezetőkből hiányzik a benne meglévő csavaros észjárás. Nem tudnak mihez kezdeni a határozottsággal.