"Sírtam, mint egy gyerek" – Élet és halál között lebegett, a lánya is elbúcsúzott Forgács Gábortól

Forgács Gábor élete közel egy éve vett teljes fordulatot, amikor kiderült, hogy daganatos megbetegedéssel küzd.

Tavaly rengetegen aggódtak Forgács Gáborért, de szerencsére most már jól van. Ugyanakkor februárban vár még rá egy nagy műtét – számolt be a Best Magazin.

A 73 éves színészt először hólyagrákkal kezelték, majd kiderült, hogy prosztatarákkal küzd. A Best Magazinnak a humorista elmondta,

az elmúlt hónapok során az volt számára a legnehezebb, amikor a koronavírus alatt az orvosok megengedték, hogy lánya, Bea meglátogassa a kórházban.

Ekkor ugyanis képtelen volt visszatartani a könnyeit.

A covid alatt végre megengedték az orvosok, hogy Bea meglátogasson a kórházban. Úgy nézett ki, erre többet nem lesz módja, így beengedték, hogy elbúcsúzhasson tőlem. Ahogy ott és akkor rám nézett, a fejében a gondolattal, hogy itt fekszik az apukája, aki egykor erőtől virult, akivel gyerekkorában annyit birkózott, most egy öregember, és a végét járja, azt nem volt könnyű átélni. Bizony, sírtam, mint egy gyerek. Ahogy visszagondolok, most is elerednek a könnyeim

– mondta el a Bestnek Forgács Gábor, aki elárulta azt is, volt olyan, amikor élet és halál közé került.

Volt, hogy végre hazamehettem, majd négy nap múlva olyan rosszul voltam, hogy irány vissza a kórházba. Aztán olyan is volt, hogy négy napig élet-halál között lebegtem a lélegeztetőgépen. Mondogatták is utána a barátaim, hogy én akkor már biztosan tudtam, mi van a halál után

