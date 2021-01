L.L. Junior üzlethelyisége Budapest VI. kerületében, egészen pontosan az Aradi utcában sokáig kihasználatlanul, üresen állt. A rappernek most korszakalkotó ötlet jutott az eszébe -írja a Ripost.

Junior és menedzsere, Rita ugyanis egy kutyakozmetikát nyitnak az említett helyen, neki is láttak a munkálatoknak és már keresik a tökéletes alkalmazottakat!

A menedzseremmel, Ritával felmértük a terepet és kiderült, hogy bizony kutyakozmetikából hiány van a belvárosban. Ezt több gazdi is megerősítette. Nem is hezitáltunk túl sokat, hiszen imádjuk a kutyákat! Segíteni is akarunk ezzel, és bízunk abban, hogy mindenki jól jár. Most már ott tartunk, hogy keressük a megfelelő munkaerőt és közben elkezdtük kialakítani a szalon berendezését. Ha minden jól megy, néhány hét múlva nyitunk