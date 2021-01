Bírja a zombis sorozatokat? Erről az ötről talán még nem is hallott!

A 2010-ben indult Walking Dead igazi zászlóshajó lett a tévés horror műfajában, a 10. évadánál tartó sorozatra azonban sokan ráuntak mostanra. Ha kíváncsi, mik készültek mostanában, nézze végig a listát és válogasson!

A zombik nem csak az AMC-n csoszognak, számos olyan élőhalottas produkció volt látható az online videótárak kínálatában, amelyekről kevesebben hallottak, de magas minőséget képviselnek.

Ezek közül szedtük most össze az 5 legkülönlegesebbet, a listán megtalálható olyan világvége sorozat, amelyet még Stephen King is dicsért, de ha valaki dél-koreai kosztümös drámára, vagy éppen egymással csatázó, modern istenekre vágyik, az is megtalálja a számítását:

1. A királyság titkai (Kingdom)

A Netflix első koreai sorozata A királyság titkai, amely 2019 elején érkezett meg a képernyőkre, az első évad pedig bemutatta, hogy még a zombis műfajba is lehet olyan csavart vinni, amely izgalmassá teszi azt. A történet a feudális Koreában veszi kezdetét, a főszerepben pedig a koronaherceg, Lee Chang (Ju Ji-hoon) látható, aki egy politikai összeesküvés mellett olyan járvánnyal néz farkasszemet, amely élőhalottakat csinál az emberekből. Az első áldozat maga a király, akinek a haláláról senki sem tudhat, ezért láncokon próbálják kordában tartani a maradványait.

A 6 részes első évad lassan bontakozik ki, de igazi királydrámába oltott zombihorror, ami páratlannak számít a tévés kínálatban. Főleg, hogy a közönség mostanra hozzászokott, hogy az élőhalottakat pisztolyokkal és puskákkal irtják. A Netflix produkciójában azonban előkerülnek a kardok és időnként látványos szeletelés bontakozik ki a képernyőn. A királyság titkaiból eddig két évad készült, 2021-ben egy különleges epizóddal tér vissza a produkció, amely az egyik mellékszereplőt, Ashint (Jun Ji-hyun) állítja a középpontba. A sorozat az IMDb-n 8,4 ponton áll, és a Netflixen bármikor elérhető.

2. Amerikai istenek (American Gods)

Neil Gaiman, angol író regénye, a többek között Hugo, Nebula és Locus díjjal elismert Amerikai istenek 2001-ben jelent meg. A Starz tévécsatorna 2017-ben Michael Green és Bryan Fuller kreatív vezetésével készített belőle sorozatot. Ebben Árnyék (Ricky Whittle) frissen szabadult a börtönből, ám a nyugalmas hétköznapok helyett a Szerdaként (Ian McShane) bemutatkozó Odin várt a férfira, aki épp arra készült, hogy összegyűjtse az olyan régi isteneket, mint Anubisz, Csernobog, vagy éppen Húsvét, hogy a technológiát, a médiát és a globalizációt uraló új istenekkel összecsapjanak.

A produkcióban Árnyék feleségét, Laurát (Emily Browning) is megismerhetjük, aki éppen kedvese volánnál ülő legjobb barátját elégíti ki, amikor végzetes autóbalesetet szenvednek. A nő saját és a nézők nagy meglepetésére viszont zombiként tér vissza, és annak ellenére, hogy állandóan fázik és semmit sem érez, frissen szerzett emberfeletti erejét is beveti, hogy visszaszerezze Árnyékot. Az Amerikai istenek a kis képernyőre költözött útiregény, amelyben a lepukkant benzinkutak és motelek árnyékában megláthatjuk az igazi Amerika arcát. A széria az IMDb-n 7,8 pontot kapott a nézőktől, az Amazon Prime-on elérhető és a harmadik évada 2021 január 10-én mutatkozott be.

3. Fekete nyár (Black Summer)

"Amikor azt hinné az ember, hogy a zombik már nem ijesztőek, szembejön ez a sorozat! Egzisztenciális krízis a kertvárosban, csontig hatoló rettegéssel" – méltatta a horror mestere, Stephen King a Netflix 2019-es produkcióját, a Fekete nyarat. A történet az éppen kezdődő világvégét mutatja be, amikor egy családanya, Rose (Jaime King) különválik lányától. A feladat adott, meg kell találnia Annát, miközben más túlélők társaságában felfedezi a nehéz helyzetben lévő Amerikát. Ilyen rideg nyarat ritkán látni, és ezúttal a The Asylum tényleg kitett magáért, a Z, mint zombi (Z Nation) után egy komolyan vehető, drámai szériát tettek le az asztalra.

Kevesen tudják, hogy a Fekete nyár valójában a Z, mint zombi előzménysorozata, a két történet ugyanabban a világban játszódik. A Netflix a Fekete nyár 2. évadát már berendelte, 2020-ban azonban a koronavírus-járvány miatt nem sokat haladt a stáb a felvétellel. A zombis produkció az IMDb-n 6,4 ponton áll és a Netflixen bármikor elérhető.

4. The Returned

A Visszajárók (Les Revenants) című francia sorozat 2012-ben indult a Canal+-on és nagyon jó visszhangot kapott, a Nemzetközi Emmy-díjátadón a Legjobb drámasorozat kategóriájában is nyerni tudott. Nem csoda, hogy az amerikai tévéipar is elkészítette a saját változatát, a Lost egykori kreatívja, Carlton Cuse felelt a 2015-ben az A&E-re érkezett The Returned című 10 részes szériáért.

A történet szorosan illeszkedett az eredetihez, egy olyan kisváros lakosait ismerhettük meg, ahol a halottak elkezdtek visszajárni. Volt itt olyan kislány, aki négy évvel korábban buszbalesetben halt meg, és egy napon úgy tért vissza családja körébe, mintha mi sem történt volna. De a síron túlról visszatérő, menyasszonya hűtlenségét sérelmező férfi mellett csak olyan sorsokat ismerhettünk meg, amelyek megrázták a nézőt. A szériában olyan színészek is felbukkantak, mint az Odaátból ismert Mark Pellegrino és a Fargo, valamint a Ragadozó madarak későbbi sztárja, Mary Elizabeth Winstead. A The Returned 7,1 ponton áll az IMDb-n és a teljes sorozat a Netflixen található meg.

5. In the Flesh

Nem sokkal a Walking Dead premierje után érkezett meg a BBC Three zombisorozata, az In the Flesh, mely az AMC produkciójához képest egy intim hangulatú dráma volt. A nagy különbség a kettő között, hogy míg előbbiben fegyverekkel irtják a járkálókat, addig a brit szériában egy teljesen más apokalipszis zajlott le. A történet szerint a 2009-ben elhunytak közül ezrek tértek vissza agyatlan, gyilkos, agyevők zombikként. A tudósok azonban megtalálták a "betegségre" a gyógyszert, amelynek segítségével visszahozták az élőhalottak emlékeit és személyiségüket, aztán pedig elkezdték őket visszaépíteni a társadalomba.

Az In the Flesh főszereplője egy Ren Walker (Luke Newberry) nevű fiatal, aki részt vett ebben a programban és visszatért Roartonba, ahol szüleivel lakik együtt. A srác öngyilkos lett, mielőtt zombiként feltámadt volna, ezért nincs a legjobb hangulatban, és mindenkit kerül, nehogy valaki észrevegye, hogy ő is a járkálók közé tartozik. A két évados In the Flesh olyan csontig hatoló dráma, amelyben ritkán látunk akciójeleneteket, mégis a műfaj legjobbjai közé sorolható. A produkció az IMDb-n 8 ponton áll és a Hulu mellett az Amazon Prime-on is megtekinthető.

