Ezért válik el Szabó Zsófi a férjétől!

Kiderültek a részletek.

Pénteken már írtunk róla, hogy Szabó Zsófi elválik a férjétől, és ezt könnyivel küzdve jelentette be az RTL Klub Reggelijében.

A férjemmel szétmentünk, nehéz időszak van mögöttem. Külön vagyunk már, de látni fognak minket együtt, együtt neveljük a kisfiunkat, aki élő bizonyítéka annak, hogy ez egy valódi szerelem volt. Ha az ember küzd és küzd azért, ami egy idő után nem működik, akkor abban elfárad. És ez egyikünknek sem jó. Zsolti nem tudott annyira alkalmazkodni, és én sem. Tényleg azt gondoltam, mikor Zsolti mellett letettem a voksomat, hogy ez életem végéig fog szólni. Eltökéltem magam, hogy feleség legyek, édesanya legyek, és most nagyon nagy a változás, ez annak tudható be, hogy nekünk már nem megy tovább

- mondta Szabó Zsófi a válásról.

Azóta kiderült, hogy miért is szakítanak a férjével.

"Sokáig magában tartotta a gondjait, egyedül akarta rendezni. Csak ő és Zsolti tudtak arról, válságba került a kapcsolatuk. Zsófi a barátai és még az anyukája elől is sokáig titkolta, hogy baj van, csak nemrég mondta el a szeretteinek, hogy különválnak. Pálma asszony mindenben támogatja, most sokat is van Zsófival és a picivel, de még a testvére, Gyuszkó is erősíti lelkileg a nővérét, nagyon összezárt a család" – mesélte a műsorvezető egyik ismerőse a Blikknek.

"Egyelőre nem adták be a papírokat. Csendes, békés válást szeretnének, úgy tűnik, nem lesz gond se az anyagiak, se a gyermekük felügyeletét illetően, mindenben meg tudnak majd egyezni, ahogy a közös cégüket is együtt vezetik tovább. Jó maradt a viszonyuk, sok időt töltenek hármasban, és így is tervezik, szeretnék közösen nevelni Mendelt, mert érte mindketten mindent megtesznek"

- tette hozzá az ismeretlen, rejtélyes nyilatkozó.

