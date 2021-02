Marilyn Mansont kirúgta a kiadója, az énekes tagadja a szexuális zaklatás vádjait

A Loma Vista nevű kiadó dobta a botrányairól ismert zenészt.

Marilyn Mansonnal szakított a kiadója, a Loma Vista Recordings, miután Manson volt barátnője, Evan Rachel Wood azzal vádolta a polgári nevén Brian Warnerként ismert férfit, hogy éveken át bántalmazta őt.

Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Evan Rachel Wood után másik három nő is bántalmazással vádolta az Instagramon az énekest, majd az Amerikai istenek c. sorozatot forgalmazó Starz tévécsatorna is közölte, hogy a csatorna kiáll minden áldozat mellett, így Mansont kivágják abból az egy epizódból, amiben még látható lett volna.

Manson azt válaszolta a vádakra, hogy minden intim kapcsolata teljes mértékben közös megegyezésen alapult.

(Deadline)