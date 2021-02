Havas Henrik szerint a rádió is tehet arról, hogy elvesztette frekvenciáját – írja a Mandiner.

Havas Henrik is elmondta véleményét a Klubrádió ügyéről a Nemzeti TV-n futó műsorában – számolt be a Mandiner. A lap azt írja, Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy „minden nemzetközi és belföldi erőnket vessük be azért, hogy a rádió visszakapja a tényleg jogtipró módon elvett frekvenciáját”, az Európai Parlament napirendre is tűzte a kérdést, így márciusi plenáris ülésén a magyar és a lengyel média helyzetét is megvitatja.

Na, de ba...meg! Vannak határidők! Itt valaki mulasztott: nem küldte el időben azt, amit el kellett volna, így a Médiatanács kapott az alkalmon!

– mondta a Klubrádió kapcsán Havas Henrik.

Arató úr! Itt valaki trehany volt!

– tette hozzá Havas a Klubrádió vezetőjének címezve.

Önmagában borzasztó, hogy elhallgat a rádió, mert normális ember az autójában mit hallgatott? Klubrádiót!

- hangsúlyozta ugyanakkor a műsorvezető.

Havas kiemelte:

Nekem fáj, hogy elnémul a Klubrádió, én mindig ezt hallgatom az autóban

Éjfélkor a Klubrádiónak kell lekapcsolnia saját magát

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, kacifántos jogi hercehurca után kedden dőlt el végleg, hogy a Klubrádiónak vasárnap éjfélkor be kell fejeznie rádiószolgáltatását a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A Fővárosi Törvényszék ekkor utasította el a csatorna keresetét a frekvenciajogosultság ügyében, a döntésre reagáló Arató András, a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint így legjobb esetben is májusban térhet vissza a rádió az éterbe.

A HVG emlékeztet, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly szeptemberben jelentette be, hogy ismételt jogsértés miatt nem újítja meg a Klubrádió frekvenciaengedélyét, arra hivatkozva, hogy a rádió 365 napon belül kétszer is megsértette ugyanazt a jogszabályi előírást. Szerintük függetlenül a jogsértés súlyosságától a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget az NMHH Médiatanácsának: ha a rádió jogsértéssel működött, kizárt a hosszabbítási kérelem kedvező elbírálása. Arra hivatkoztak: a rádió nincs elzárva attól, hogy sikeres pályázati részvétel után tovább szóljon ugyanazon a frekvencián, vagy akár elinduljon egy másik frekvenciára kiírt pályázaton.

A Klubrádió vezetősége szerint azonban a médiatanács jogtalanul, diszkriminatív módon járt el, Stock Richárd vezérigazgató pedig egyértelművé tette, hogy tovább fognak harcolni a frekvenciáért.

Közben vasárnap este összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt.

Forrás: Mandiner, HVG

