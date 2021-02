Sokak rémálma történt meg Vasvári Vivienékkel

Szerencsére jöttek a tűzoltók és megmentették őket.

A Blikknek mesélte el Vasvári Vivien, hogy nemrég párjával, Zsigmonddal és gyermekével, Edwarddal sikeresen beszorultak a lakópark liftjébe.

Fotó, címlapkép: YouTube/TV2

Mint az egykori luxusfeleség, jelenleg üzletasszony elmondta, beléptek a liftbe, megnyomták a gombot, hogy a garázsszintre menjenek, az ajtók be is zárultak, a lift el is indult – majd megállt.

Először megnyomtuk a vészcsengőt, majd hívtuk a liftkarbantartókat. Végül a párom riasztotta a tűzoltókat, akik sikeresen kimentettek minket. Mivel hétvége volt, ráadásul délután, ők értek ki a leghamarabb. Edwardka eléggé megijedt attól, hogy beragadtunk a liftbe. Folyamatosan mondogatta nekem, hogy fél, de nem sírt, inkább talán izgatott lehetett

- vázolta fel a helyzetet Vasvári Vivien a Blikknek, és azt is hozzátette, hogy gyermeke csak akkor nyugodott meg igazán, mikor meglátta a tűzoltókat, hiszen nagyon rajong értük és a tűzoltóautókért.

A mentés gyorsan megtörtént az ajtók szétfeszítését követően, ami után közös fénykép is készült a tűzoltókkal Edward legnagyobb örömére.