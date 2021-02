Instagramon tudatta a gólya hírt Cseke Eszter és S. Takács András: érkezik második gyermekük.

A bejegyzésben azt írták,

hát, ez a pillanat is eljött. Új kisbaba érkezik hozzánk! A triumvirátusunk négyfős családdá bővül nyáron. Furcsa dolog egy ilyen személyes hírrel jelentkezni a neten, így a Costa Rica-i forgatásunk végén, még akkor is, ha nagyon jólesik a sok szeretet, amit tőletek kapunk, és ezúton is szeretnénk megköszönni. Új fejezet kezdődik az életünkben, amiért igazán hálásak vagyunk. A kisfiunk testvérré érik, rendkívül izgatott, akárcsak a szülei... Vajon hogyan látja majd meg a napvilágot? Milyen lesz több mint 5 év után megint babázni, újra elkezdeni az elejéről az egészet? És vajon milyen lesz négyesben az élet? Várakozás, kíváncsiság, tele kérdéssel, izgalommal és leginkább hálával – áldott állapot.