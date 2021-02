Fluor őszinte vallomása : "Idén még alkoholt sem ittam"

A rapper elmesélte, hogyan élte meg, hogy teljesen leállt a koncertezéssel.

Fotó: ATV

A Story magazinnak adott interjút a Wellhello rappere, aki elárulta, hogy a vírushelyzet nem hat rá nyomasztóan.

"Elengedtem a nehézségeket, az aggódást, átfordult bennem minden: a változás nyugalmat hozott az életembe, kiolvasok heti három könyvet, és az eddigi évi két dalhoz képest az elmúlt hónapokban hetet írtam. A kreatív oldalamra jó hatással van, hogy nincs az a nagy hajtás”

- nyilatkozta Fluor a lapnak, majd így folytatta:

"Beláttam, hogy olykor meg kell állni, le kell nyugodni, nekem utoljára a Mizu és a Welhello között volt rá alkalmam. Szükségem van rá, hogy fejlesszem magam. Mostanában sokat tanulok, és a tudásnak van is ideje leülepedni. Amióta több időm van magamra, kiegyensúlyozottabb lettem, abszolút jóban vagyok önmagammal.”



Karácson Tamás azt is hozzátette, hogy most a bioritmusa is teljesen megváltozott.

"Régen éltem ennyire nyugodtan, éjfélkor elálmosodom, reggel nyolc-kilenc körül kelek, idén például még alkoholt sem ittam. Minden évben ilyenkor utazom el, a pálmafák alatt koktélozom, de most jobban érzem magam így, mintha Miamiban lógatnám a lábam. Mindennap elégedetten fekszem le, hatékonyan telnek a napjaim, ami örömet ad”

A zenész felidézte azt is, hogy mennyire megváltozott a korábbi bulizós, hajtós időszakhoz képest.

"Volt idő gondolkozni, beszélgetni Diazzal, a barátaimmal, és rádöbbenni, hogy már nem az a srác vagyok, aki az elején. Furcsa érzés, hogy a vadság kiment, de ez az élet rendje, változunk. Ez a zenében is megmutatkozott: hiába akartam olyasmi dalt írni, mint öt éve, nem éreztem, mert már nem az a csávó vagyok”

– mondta a rapper a Story magazinnak.

Forrás: Blikk