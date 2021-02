Schmuck Andor ezért kaphatta meg máris a koronavírus elleni oltást

Krónikus beteg.

A Tisztelet Társaságának elnöke sose gondolta volna, hogy egyszer előny lesz a krónikus betegsége – írja a Bors.

Február második hetében az AstraZeneca vakcinával megkezdődött a regisztrált 60 év alatti krónikus betegek oltása is, így az 50 éves Schmuck Andor is megkapta a koronavírus elleni vakcinát.



Fotó: Facebook

- üzent a Riposton keresztül a politikus.

Arról nem számolt be, hogy mi a krónikus betegsége.

Oltás 1.0 ! Február második hetében, az AstraZeneca vakcinával megkezdődött a regisztrált 60 év alatti krónikus betegek oltása is. A háziorvosok ehhez is listát kapnak a praxisukhoz tartozó 60 év alatti krónikus betegekről. Őket is a háziorvosuk értesíti és egyeztet velük az oltás időpontjáról és helyszínéről! Hát ma én is megkaptam ! Köszönöm Dr. Patkós Róbert szakszerű bökését, márciusban jöhet a második !