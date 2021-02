Hernádi Judit: példaértékű, amit az SZFE-s diákok csinálnak

Hernádi Judot az interjúban beszélt a metoo-mozgalomról, a színházakat érintő járványhelyzetről, hatalommal való visszaélésről, a Heti Hetesről is.

A 168ora.hu-nak adott interjút Hernádi Judit, aki úgy látja, félmegoldás csak az, hogy az előadásokat streamelik a színházak.

Ugyanakkor annak örül, hogy róla is fennmarad egy-két anyag majd az utókornak.

Gerendás Péter zeneszerző, előadóművész, szövegíró és Hernádi Judit színművész a Főpolgármesteri Hivatal, Hol szabad vagy, otthon vagy – Budapest mindenkié! elnevezésű rendezvényén az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján a Városháza parkolójában 2019. október 23-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Tamás

Arról is beszélt, hogy a járvány elején még egy kicsit örült is, hogy hirtelen lett ideje pihenni, de aztán már sok lett ez. Arról, hogy milyen érzés volt megtapasztalni a ritkított nézőtér előtti színjátszást, a következőt mondta:

Szokatlan és szívfájdító, de nagyon meghatott, hogy így is eljöttek az emberek, amikor jöhettek. Ültek minden második sorban és minden harmadik széken, nagyon-nagyon akarták, hogy jó legyen az előadás, és mi is nagyon akartuk.

Az interjúban érintették a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyét is, amely kapcsán Hernádi Judit az alábbiakat mondta:

Borzalmas változásokat látok, hasonlóakat, amiket már olvashattunk a történelemkönyvekben. Én egy olyan korban nőttem fel, amikor még a színházi előadások előtt jött egy bizottság, megnézte a darabot a közönség előtt és utalásokat tett arra, hogy mit kell kihagyni. De ez egy kontraproduktív dolog, ami korábban sem működött és most sem fog. A szabad gondolatok utat törnek maguknak és aztán jöhetnek a forradalmak, de ez már nem az én generációm harca lesz. (...)

Hálás vagyok azért, hogy kiállnak magukért és valahol értem is, így nekem is ki kell állnom értük. Az én korosztályom szerintem elfáradt, teszem hozzá, sajnos ideje korán. De itt vannak ezek a fiatalok hihetetlen energiával, szerveződéssel. Sokkal nagyobbal, mint amit mi tudtunk csinálni anno. Fantasztikus látnom, hogy mennyire okosak, van véleményük, meg tudják fogalmazni és utolsó pillanatig kitartanak mellette. Példaértékű dolog, amit csinálnak. Hihetetlen jó érzés volt most azt mondani, és arra gondolni, hogy színész vagyok, mert az egész szakmának és nekem is hitelt adnak. Az pedig nem baj, hogy az én nemzedékem ebből kifele megy, mert látom, hogy a jövő a fiataloknál biztos kezekben lesz. Ez egy nagy váltás, amiben vagyunk és sok határt újra kell még definiálni.