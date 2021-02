Az újabb alkotások sem szorongatták meg a Croodék: Egy új kor című kőkorszaki családi animációt az észak-amerikai mozis jegyárbevételi toplistán.

A Universal Pictures animációja nagyjából 1,7 millió dollárt (502,6 millió forint) gyűjtött 1913 moziban a hétvégén, ami nemcsak az első helyhez volt elég, de ahhoz is, hogy megelőzze Denzel Washington filmjét, az Ördög a részletekbent, vagy a Judas and the Black Messiah-t – írta iparági becslésekre hagyatkozva a Variety.com.

A novemberben bemutatott kőkorszaki történet 13 hét alatt 50 milliót szedett össze, amivel végül akár a Tenetet (58 millió dollár), a karanténkorszak csúcstartóját is megelőzheti. A nemzetközi piacokon a Croodék már túl van a 100 millión, összesen így 154 millió dollárt hozott eddig.

Második helyen az Ördög a részletek végzett 1,2 millió dolláros jegyárbevétellel. A Rami Malek és Jared Leto nevével is fémjelzett mozi négy hét alatt 11 milliót gyűjtött.

Harmadik lett a Judas and the Black Messiah, amelyre 905 ezer dollárért váltottak jegyet a nyitva lévő észak-amerikai mozikban, összesítve így már 3,3 milliónál tart.

Forrás: MTI