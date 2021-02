Életrajzi film készül Robbie Williamsről

Életrajzi film készül Robbie Williams világhírű angol énekes-dalszerzőről Michael Gracey rendezésében.

Fotó: Jens Meyer / POOL / AFP

A deadline.com értesülése szerint A legnagyobb showman rendezője írja a Better Man című film forgatókönyvét is Oliver Cole és Simon Gleeson közreműködésével.

Az életrajzi történet azt akarja bemutatni, hogyan vált Robbie Williams zenei világsztárrá, azzá az emberré, akit ma ismerünk. Mesél a zenész-dalszerző démonjairól is, amelyekkel a reflektorfényben és magánéletében küzdött.

A producerek között szerepel Jules Daly, a Big Red Films, Craig McMahon, a McMahon International képviseletében, valamint Gracey is. A produkció forgatásának kezdetét idén nyárra tervezik.

Williams 16 évesen szerzett hírnevet magának a Take That fiúbanda tagjaként, de világsztár szólókarrierje indulásával lett belőle. Tucatnyi stúdióalbumából 11 a brit slágerlisták élére került, hat pedig a 100 legnagyobb példányszámban elkelt lemez közé. Koncertturnéi teltházzal zajlottak, a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, amikor egy turnéjára egy nap alatt 1,6 millió jegyet váltottak rajongói. Többnyire az Egyesült Államokban él, az ugyanis az egyetlen hely a világon, ahol nem ismerik fel lépten-nyomon.

Gracey elmondta, hogy a filmre készülve órákat beszélgetett kötetlenül Williamsszel. Az énekes legnagyobb slágerei szerepelnek majd a filmben.

Forrás: Deadline