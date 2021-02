Balássy Betty újév óta tíz kilótól szabadult meg, és még kétszer ennyiről álmodik.

Vágytam rá, hogy visszaszerezzem az álomalakomat, amitől most, hogy leadtam tíz kilót, még húsz választ el. A tervek szerint a születésnapomra tízet, aztán karácsonyra még tízet szeretnék leadni” – a haditerv a kilók ellen tehát készen áll, az első harmada már meg is valósult.

Na ez az, amit újév óta nem csinálok. Vagy megy vissza a hűtőbe, vagy a kukába. Ellene vagyok az étel pazarlásnak, de néha áldozatot kell hozni – mondta Betty.

A barátnők támogatása és segítsége szintén egy olyan sarkalatos pont, ami a heti két sportoláshoz motivációt, az egészséges ételekhez kedvet adhat.

A család egyfolytában biztat és dicsér, ami jólesik, de a barátnőim jelentik a legfőbb támaszt, nélkülük nem tartanék itt. Mivel mindannyian súlyfelesleggel küzdenek, összefogtunk, és létrehoztunk egy Facebook csoportot, ahol támogatjuk egymást, megosztjuk a tapasztalatainkat, és kalóriaszegény recepteket cserélünk. Mert a diétában az a legnehezebb, hogy sokszor az ember már azt se tudja, mit főzzön, és egy idő után a grillezett csirkemell is a könyökén jön ki. Most 540-en vagyunk a csoportban, barátnők barátnői is csatlakoztak, és a lányok ontják a jobbnál jobb diétás recepteket. Ennek köszönhetően az én fogyókúrám is könnyebb és változatosabb