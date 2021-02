Megtalálták az ellopott francia bulldogokat.

Ahogyan korábban mi is megírtuk, amíg Lady Gaga Rómában forgatott, három francia bulldogját, Kojit, Miss Asiat és Gustavót kutyasétáltatója vitte ki az utcára szerda este.

Ryan Fischert azonban a kutyák sétáltatása közben négyszer mellkasba lőtték.

Őt kórházba szállították, állapotáról egyelőre továbbra sincsenek információk.

A támadók azonban ellopták a három kutyust.

Miss Asianak viszont még egyből sikerült megszöknie, a rendőrség szerencsére meg is találta a kutyust, és átadta az énekesnő testőrének. Most pedig a másik két ebet, Kojit és Gustavot is megtalálták, méghozzá sértetlenül.

Egy nő juttatta el a rendőrségnek a kutyákat, egyelőre viszont nem tisztázott, hogyan kerültek hozzá a négylábúak.

Lady Gaga korábban félmillió dolláros jutalmat ígért a kutyáiért.

Forrás: Blikk

Címlapkép: Instagram