Jane Fonda az életműdíjat nyert és korszakos beszédet mondott, A korona című sorozat vitte a Golden Globe-ot

A brit királyi család történtét feldolgozó Korona című sorozat tarolt az idei Golden Globe díjátadón. Az életműdíjat Jane Fonda kapta, aki a sokszínűség mellett érvelő korszakos beszédet mondott.

A korona (The Crown) nyert hat jelölésből négyet a vasárnap esti díjátadón, Chloe Zhao, pedig az első ázsiai női rendezőként nyert a Nomadland című filmje miatt (ez nyerte a legjobb filmnek járó díjat is). – számolt be a Telex.hu.

Nyert a komikus Sacha Baron Cohen, és filmje a Borat 2, A Pixar animációs filmje a Soul, és a tavaly rákban elhunyt Chadwick Boseman pedig posztumusz kapta meg a legjobb férfi színészi alakításért járó díjat a Ma Rainey’s Black Bottom miatt.

A korona című sorozat mellett a Netflix nagy sikerű és a sakkot is npszerűsítő Vezércsel című sorozata is vitt haza díjakat.

Az este fénypontja Jane Fonda életműdíja volt, a színésznő a sokszínűségről és a történetmesélés erejéről szóló köszönőbeszéde sokszor idézett szöveg lesz.

