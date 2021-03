Kovács Katinál egy pozitív hozadéka volt a járványhelyzetnek

Soha ennyi ideje nem volt még a férjével való beszélgetésekre, de a házat és környezetét is rendbe tették. Viszont a fellépések és a közönség nagyon hiányzik már az énekesnőnek.

A Blikknek mesélte el Kovács Kati, hogy mennyire hiányoznak neki a koncertek és maga a közönség is, miután a járványhelyzet miatt nem lehet fellépéseket tartani. Ugyanakkor a lapnak azt is elmondta, hogy egy pozitív hozadéka volt a járványhelyzetnek: a férjével nagyokat tudtak beszélgetni.

Kovács Kati 2014-ben, az Országház Kupolacsarnokában a Kossuth-díj átvételekor

Fotó, címlapkép: wikipedia CC BY-SA 4.0/S. Josh

Nem gondoltam volna, hogy 25 év után tudunk meglepetéseket okozni egymásnak, de így van. Soha ennyit még nem beszélgettünk, mint most, és ennyi időt még nem töltöttünk összezárva, mint az utóbbi időben. Kifejezetten jót tett a házasságunknak ez az időszak, jobban megismertük egymást, ha úgy tetszik, összekovácsolódtunk a férjemmel a bezártság alatt.

Viszont a főzéssel még mindig hadilábon áll:

Ami a főzést illeti, az igazi dráma a számomra, mert nem szeretek és szerintem nem is nagyon tudok főzni.

Azt is elmondta a lapnak, hogy ugyan már mindent megcsináltak a férjével a ház körül, de már nagyon várja, hogy végre ismét lehessen koncertezni.

Komolyra fordítva a szót, már mi is megcsináltunk a házban mindent, a kertet rendbe tettük, több tévét nézek, mint valaha, de már nagyon várom ennek az egésznek a végét, és remélem, ez minél hamarabb bekövetkezik. Olyan ez a zenészeknek, mintha mély kómába estünk volna vagy egy tetszhalotti állapotban lennénk, igazi tragédia ez nekünk, és itt nem csak az anyagiakra gondolok, hanem arra is, hogy nekem a lételemem a pörgés, a koncertek, a közönségem, és ez már nagyon hiányzik.

Az énekesnő a napokban kapta meg a vírus elleni vakcina első adagját, ettől reméli, hogy hamarosan újra együtt lehet a család.

Nagyon nehezen viselem a családomtól, a testvéreimtől és a gyerekeiktől való távolságot. Karácsonykor is csak az ablakból cseréltünk ajándékokat, és ez szörnyű, de mi is megtettünk mindent, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Remélem, azzal, hogy én is megkapom az oltást, hamarosan újra egyesülhet a család.