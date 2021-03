Bármennyire is figyelt a tévés időjós, csak megfertőződött a vírussal. Szerencsére nem szorul orvosi kezelésre.

A Blikk cikke szerint a népszerű tévés időjós, Pataki Zita is elkapta a koronavírust. Az elmúlt napokban több ismert személy, köztük Dobrev Klára vagy Tóth Andi is azok közé került, akik elkapták a vírust.

Fotó, címlapkép: Facebook/Pataki Zita hivatalos

Pataki Zita az Instagram-oldalán számolt be a hírről:

Bármennyire is figyeltem, bármennyire betartottam a szabályokat – elkaptam. Nem tudom, hol, mikor és hogyan... Ez bárkivel előfordulhat. Nekem szerencsém van, hogy nem szorulok orvosi kezelésre, hogy a kollégáim tudnak helyettesíteni. Hogy a szomszédaim segítőkészek, hogy a férjem gondoskodó! Remélem, sokan hasonlókat elmondhattok, mert bajban ez mégis csodálatos érzés! Hála és köszönet a sok jókívánságért is, mert tudom, kapok majd jó sokat (itt is) és ez is emel, ez is gyógyír! Egy sorsközösségben vagyunk