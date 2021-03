Károly herceg összeomlott Harry bejelentése után – cserbenhagyta az apját?

Harry és Meghan az Oprah Winfrey-nek adott interjújával. Erzsébet királynő állítólag válságstábot hívott össze, Harry apja pedig összeomlott írja a Life.hu.

Harry és felesége Meghan sok olyan dolgot osztott meg Oprah interjújában, mely rendesen felkavarta az állóvizet. Harry azt állította, csalódott édesapjában, aki egy ideig a telefont sem vette fel neki. Édesapjától már csak azért is várt volna több megértést, mivel régen hasonló dolgokon ment keresztül, mint most ő. Harry azt is hozzátette, még mindig nagyon szereti Károly herceget, de sokat kell még dolgozniuk azon, hogy helyrehozzák kapcsolatukat.



Kép:CBS

Károly herceg egyik barátja a Vanity Fair-nek elmondta:

A herceg már akkor kétségbe volt esve, mielőtt az interjút közvetítették volna.

Egy másik forrás szerint ez az interjú nem fog jót tenni a hercegi pár kapcsolatának a királyi családdal és valószínűleg az utolsó csepp a pohárban, ami Harry és Vilmos herceg viszonyát illeti.

Ugyanakkor Sarah Gristwood királyi szerző hozzátette:

Harry herceg számára nehéz lehetett ezeket kimondani és Károly számára nehéz volt ezt hallgatni . Most, éppen akkor, amikor Károly kezdett egy népszerűbb király lenni, mint azt valaha sejteni lehetett volna, ez egy nagy csapás a hírnevére. Hogy a fia úgy érezte, cserbenhagyta őt

Állítólag Károly és Vilmos herceg hétfőn azonnal tartott egy krízistárgyalást, miután megnézték az Egyesült Államokban adásba adott Oprah interjút. A szemtanúk szerint megdöbbenten és szomorúan hagyták el a királyi tárgyalót.

Forrás:Life.hu

Címlapkép:CBS